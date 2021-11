Em meio às prévias do PSDB, Doria e Leite procuram os mesmos mentores

Enquanto bicam-se em torno da consolidação de seus nomes como o candidato do PSDB à presidência da República, os governadores Eduardo Leite (RS) e João Doria (SP) têm, ao menos, uma convergência no campo da economia. Os principais nomes das prévias do partido têm se consultado, praticamente, com os mesmos nomes para viabilizar uma diretriz econômica, adotando soluções caseiras para a definição de suas agendas. Ambos procuraram nomes consolidados que participaram da gestão de Fernando Henrique Cardoso, como um dos nomes fortes do Plano Real, o economista Pérsio Arida, e a diretora do Departamento de Pesquisa de Economia Bancária do Banco Central (BC) Ana Carla Abrão.

Nomes como os do ex-presidente do BC Armínio Fraga e da ex-diretora de desestatizações do BNDES Elena Landau, além do presidente do Insper, Marcos Mendes, e do economista-chefe do BTG, Mansueto Almeida, também aparecem no rol de economistas tidos como mentores pelos tucanos. Enquanto Doria aposta, também, na experiência de seu secretário de Fazenda, o ex-ministro Henrique Meirelles, Leite conta com o economista Aod Cunha como seu principal consultor econômico. Uma coisa é certa: não haverá muita surpresa em torno das diretrizes econômicas da campanha do PSDB ao Palácio do Planalto.