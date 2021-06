Em meio ao caos orçamentário da pandemia, sobra dinheiro em Santa Catarina

O estado de Santa Catarina, mesmo com a crise provocada pela pandemia, está com dinheiro sobrando no caixa a ponto de aprovar na assembleia legislativa o uso de 350 milhões de reais emergenciais para acelerar obras de duplicação de três rodovias federais: BR-470, BR-163 e BR-280. Segundo fontes do Ministério da Infraestrutura, o orçamento federal aprovado este ano para Santa Catarina foi muito pequeno, já que os parlamentares destinaram poucos recursos para a região. Mas além disso, o ministério mesmo entende que obras no estado são mais caras e, portanto, acaba ficando mais difícil de alocar recursos. Enquanto isso, o governador de Santa Catarina, Carlos Moises, tem uma sobra de orçamento de 1,8 bilhão neste ano por conta de revisão de contratos e reforma administrativa.

O dinheiro para as rodovias federais será entregue ao órgão federal DNIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, para executar as obras, sem contrapartidas.