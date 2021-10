Em meio a denúncias de kit covid, Hapvida quer bilhões do mercado

A Hapvida anunciou na noite de quinta-feira, 7, que vai lançar debêntures e pretende captar 2 bilhões de reais. O lançamento das debêntures da operadora de saúde que atua especialmente no Nordeste do país chega no momento em que a empresa enfrenta uma série de investigações do Ministério Público e da Agência Nacional de Saúde sobre o uso de kit Covid pelo plano, assim como fez a Prevent Senior. As ações da companhia apanharam nos últimos 15 dias. Em uma semana, perdeu quase 7% do valor. Mas mesmo assim os gestores ainda mantém o papel em suas carteiras. Resta saber se os bancos e investidores estão dispostos a correr o risco de financiar a companhia neste momento. A empresa está em processo de fusão com a Intermédica, que vai criar uma gigante de 100 bilhões de reais. O negócio aguarda aprovação do Cade.