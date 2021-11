Em encontro com empresários, Leite admite necessidade de reconstruir PSDB

Na disputa para sagrar-se como candidato à presidência da República pelo PSDB contra o governador de São Paulo, João Doria, o governador gaúcho Eduardo Leite se reuniu com um time de peso nesta sexta-feira, 12. Num debate promovido pelo Centro de Debates de Políticas Públicas, o CDPP — idealizado pelo ex-presidente do Banco Central (BC) Ilan Goldfajn –, Leite ouviu e falou a grandes nomes da economia brasileira. No papo, os economistas e Leite elencaram a necessidade da construção de uma candidatura de centro que consiga atentar-se às preocupações sociais e fiscais, com poderio para consolidar-se como uma candidatura viável.

No debate, Leite admitiu a necessidade de reconstituir as bases do PSDB e retomar a linearidade das pautas do partido, arranhadas, na última semana, pela votação em peso do partido pela PEC dos Precatórios. Sobre a pauta, aliás, não houve comentário direto. Tampouco sobre o deputado Aécio Neves. Leite militou, ainda, pela necessidade de construção de lideranças nacionais capazes de aglutinar democratas passando da esquerda à direita liberais.

“Achei que ele cresceu, está muito maduro, seguro, decidido e comprometido na medida certa. Tem um olhar para o futuro, não se prende a ressentimentos. O PSDB tem candidatos diferentes, mas com qualidades”, diz um participante da reunião. Outro presente afirmou que a conversa foi entre “pessoas que não divergem”, referindo-se à visão liberal premente entre os convidados, e afirmou que ambos os candidatos prometem se basear em diretrizes “animadoras”. “O desafio é entender quem é mais competitivo”. No rol de empresários e economistas, nomes como os de Pérsio Arida, Luis Stuhlberger, Carlos Ari Sundfeld, Horácio Lafer, Roberto Setúbal, Claudio Ermínio de Moraes, Zeina Latif, Samuel Pessoa, e outra dezena de ilustres.