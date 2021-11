Em duas horas, Magalu vende tênis para toda Maratona de Nova York

Em duas horas do show Black das Blacks, realizado na noite desta quinta-feira, dia 25, para celebrar a passagem para a Black Friday, o Magazine Luiza vendeu 40.000 pares de tênis Adidas a 99 reais, o que se converteu em um faturamento de quase 4 milhões de reais. Segundo as contas da varejista, com o lote vendido seria possível calçar todos os participantes da Maratona de Nova York, uma das principais corridas de longa distância no mundo, que reúne milhares de aficionados. O show foi apresentado por Luciano Huck e Anitta, e teve números musicais de cantores como Gaby Amarantos e Gloria Groove.