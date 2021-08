Em dia terrível para o varejo, bancos e energia seguram a bolsa no azul

VEJA Mercado fechamento, 13 de agosto.

A sexta-feira foi de se esquecer para as varejistas. A decepção do mercado com o balanço da Americanas no segundo trimestre se somou ao resultado morno da Via e os papéis do setor despencaram no pregão de hoje. Embora as companhias tenham obtido lucro líquido de 225 milhões de reais e 132 milhões de reais, respectivamente, a expectativa dos analistas era de que a performance fosse melhor. As ações de Americanas e Via fecharam em quedas de 9,76% e 6,46%, respectivamente. Os papéis do Magazine Luiza caíram 3,20% diante do cenário ruim do setor, mas o balanço foi considerado positivo por bancos como BTG e BofA. Vale lembrar que as vendas do varejo recuaram 1,7% em junho, segundo o IBGE, ante expectativa do mercado de que haveria um aumento entre 0,5% a 1,4%.

A fuga do varejo beneficiou o setor de energia e o de bancos, considerados um porto seguro que paga bons dividendos. Os resultados positivos dos setores também impulsionaram esse movimento. “O momento é de migração para papéis mais estáveis de setores que ficaram mais consolidados no trimestre. O setor bancário se beneficia também da alta de juros, e será a bola da vez quando a bolsa começar a andar de novo”, aponta Rodrigo Friedrich, chefe de renda variável da Renova Invest. CPFL Energia, Energisa e Light fecharam em altas de 8,28%, 5,35% e 3,42%, respectivamente, enquanto os grandes bancos Santander, Itaú e Bradesco avançaram 2,33%, 1,35% e 0,48%, respectivamente. Importante destacar a nova alta de 0,86% da Petrobras, ainda refletindo o aumento na gasolina e a nova proposta de Bolsonaro para o diesel. O Ibovespa fechou em alta de 0,41%, a 121.193 pontos.

