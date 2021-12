Em almoço, empresários querem fazer agrado a Paulo Guedes

Depois de tantas críticas, já na reta final do mandato de Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes vai ganhar uns afagos em almoço com a elite empresarial, em São Paulo, nesta sexta-feira, 10. O ministro vai ouvir muitos elogios, como uma forma de reconhecimento por ser bem intencionado. Representante da Eurasia Group vai destacar que ele foi o melhor ministro da economia do período pandêmico: baixou a dívida pública, fez reformas importantes e até algumas privatizações. O próprio ministro pautou a imprensa divulgando a agenda do almoço e os empresários que deve encontrar. Na seleta lista estão nomes como Abílio Diniz, André Esteves, André Schwartz, Candido Pinheiro, Eugenio Matar, Flavio Rocha, José Olympio, Lirio Parisotto, Paulo Galvão e Rubens Menin.