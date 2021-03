Elon Musk registra na SEC seu novo título: Technoking

Parece piada, mas não é. Elon Musk registrou oficialmente na Comissão de Valores Mobiliários americana (SEC, na sigla em inglês) que a partir desta segunda-feira, 15 de março, seu título na Tesla também será de “Technoking of Tesla”. Um rei viking da tecnologia? E mais: Zach Kirkhorn, que é o diretor financeiro, passará a ser chamado de “Mestre da Moeda”. Musk informou que apesar do novo título, continuará com o cargo de diretor-presidente. Musk e Kirkhorn, de fato, estão desbravando o mundo das criptomoedas e a Tesla foi a primeira grande empresa de renome mundial a investir pesado em bitcoins. Foram 1,5 bilhão de dólares, em janeiro. A estimativa é de que até agora a Tesla já tenha ganho mais de 1 bilhão de dólares com a valorização da criptomoeda nesse intervalo de tempo. Com tanto dinheiro em tão pouco tempo fica fácil brincar com o nome de cargos.

Mas a Tesla não anda agradando muito os investidores na bolsa americana Nasdaq neste ano. Depois de terem valorizado mais de 700% no ano passado, agora até investidores entusiastas da empresa de automóveis andaram se desfazendo das ações. Foi o caso do gestor americano Ron Baron que acredita que a Tesla tem capacidade de chegar a 2 mil dólares por ação, mas mesmo assim vendeu 1,8 milhão de papeis da empresa. A ação da Tesla vale hoje menos de 700 dólares apesar de ter começado 2021 valendo cerca de 730 dólares.

O comunicado enviado à SEC pode ser visto aqui neste link.