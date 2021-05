Eletrobras: Oposição pede que STF suspenda análise de Medidas Provisórias

O líder da Oposição na Câmara dos Deputados, deputado Alessandro Molon (PSB), informou que entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) para que sejam suspensas as análises de medidas provisórias diretamente no Plenário, sem que tenham passado pelas comissões. A medida foi tomada por causa da tramitação da MP da privatização da Eletrobras, que segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, será pautada na sessão desta quarta-feira, 19. “Se votada hoje, em caráter de urgência, a MP 1031 passará na frente de outras Medidas Provisórias que deveriam ser apreciadas antes. Por que toda essa pressa de privatizar a Eletrobras?”, questiona o deputado Molon. O relator da MP alterou substancialmente o texto enviado pelo governo federal e as mudanças poderão acarretar em um aumento dos contas de luz dos consumidores. Lira garante que a medida será votada hoje com consenso entre a base aliada e Oposição.

1. A privatização da Eletrobras terá sérias consequências para o país e para o povo. Não aceitaremos esse absurdo, muito menos sem o devido debate público, com respeito às regras regimentais e constitucionais. (+) #MP1031NÃO — Alessandro Molon 🇧🇷 (@alessandromolon) May 19, 2021

Hoje irei pautar em plenário a MP da Eletrobrás. Conversei com líderes da base e da oposição. Minha obrigação como presidente da Câmara dos Deputados é buscar diálogos e construir consensos. A agenda da Câmara não vai parar. — Arthur Lira (@ArthurLira_) May 19, 2021