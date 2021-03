Eletrobras adia balanço por “demandas adicionais de auditoria”

A data prevista para a divulgação de resultados da Eletrobras era segunda-feira, dia 15. Portanto, hoje. Mas só agora à noite, a empresa comunicou ao mercado que vai adiar a divulgação para a próxima sexta-feira, 19. A empresa explicou que queria que o ainda presidente Wilson Ferreira Junior estivesse à frente da divulgação e por isso teria antecipado a divulgação para esta segunda, mas demandas adicionais de auditoria impediram a divulgação. “Dada a complexidade dos trabalhos de auditoria da Eletrobras que envolve a consolidação de diversas controladas, participação em coligadas e em sociedades de propósito específico, e especialmente devido às demandas adicionais de auditoria, surgidas no decorrer dos trabalhos, faz-se necessário novo adiamento”, disse a empresa em Fato Relevante. Ferreira deixa o cargo amanhã rumo à BR Distibuidora e a diretora financeira, Elvira Cavalcante Presta, vai assumir interinamente a presidência. Há pouco menos de um mês, o governo enviou ao Congresso uma Medida Provisória para privatizar a empresa. Mas a privatização vai precisar passar pelo crivo do Centrão, que tem interesse políticos na empresa com braços em todos os cantos do país.