‘Efeito Messi’ faz buscas por itens do PSG explodirem no site da Centauro

Os rumores da ida do argentino Lionel Messi ao clube francês Paris Saint-Germain, após décadas com a camisa do Barcelona, fizeram as buscas no site de vendas da Centauro explodirem. No último fim de semana, a média de buscas por “PSG” ou “Paris Saint Germain” aumentou 93,55%. A procura do consumidor está relacionada a uniformes, camisetas oficiais e acessórios do time. Nesta terça-feira 10, dia em que foi selada a contratação do astro, as buscas aumentaram 57% em relação a ontem. Para se ter uma noção de grandeza, os números estão perto de ultrapassar a marca de busca que o site da varejista recebeu no dia em que o PSG se classificou para a final da UEFA Champions League, o torneio de clubes mais importante do mundo.