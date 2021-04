Educação: empresas de tecnologia não chegam ao setor público

As startups da área de educação, conhecidas como edtechs, chegam ainda muito timidamente com seus produtos ao setor público. No ano passado, só 13% das de 566 edtechs do país tiveram algum tipo de negociação com o setor. Os dados fazem parte do Mapeamento de Edtechs 2020, realizado pela Abstartups e pelo Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB). O estudo mostra que a dificuldade do relacionamento se deve à pouca familiaridade dos gestores públicos com tecnologias educacionais, falta de conectividade nas escolas, falta de programas de formação continuada para professores e a complexidade e morosidade das compras públicas.