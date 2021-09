E se o Fed estiver errado e a inflação americana repetir os anos 60?

O historiador econômico Niall Ferguson deu uma entrevista ao site americano CNBC dizendo que a inflação americana pode estar repetindo a trajetória do final dos anos 1960, quando o então presidente do Fed, o banco central americano, perdeu o controle das expectativas de inflação e o país começou a década de 70 com inflação alta. Ferguson questiona quanto tempo é o “transitório” a que faz menção o atual presidente do Fed, Jerome Powell, que disse que toleraria uma inflação acima da meta porque acredita que ela não é permanente. “O que é interessante sobre os desastres é que um pode levar ao outro. Você pode ir de um desastre de saúde pública a um desastre fiscal, monetário e potencialmente inflacionário ”, disse Ferguson. “Não é um desastre tão grande, não mata pessoas, mas o aumento da inflação seria um problema.”