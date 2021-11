É necessário que o Brasil exerça liderança ambiental, diz Helder Barbalho

Ocupando o vácuo de liderança deixado pelo governo de Jair Bolsonaro na área ambiental, governadores foram a Glasgow, na Escócia, para a COP26. Na bagagem, trazem notícias positivas e as perspectivas de mitigar os efeitos nocivos da política voltada ao meio ambiente da gestão federal. Em entrevista ao Radar Econômico, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), afirmou que há uma decisão por parte do governo de não ser protagonista do debate. “Essa decisão traz um nível de desconfiança por parte de agentes públicos internacionais. Falando pelo consórcio de governadores pela Amazônia, queremos sinalizar que os estados subnacionais estão construindo um diálogo que não tem por intuito substituir ninguém. Mas nós temos autonomia para demonstrar que temos compromisso com a pauta”, diz ele.

Barbalho defende que, na incapacidade de liderar as discussões como potência econômica, o Brasil deveria posicionar-se como liderança nas discussões ambientais. O governador paraense diz que o consórcio não deve potencializar as matizes da gestão federal. “Se nós potencializarmos lá fora os problemas do país neste aspecto, nos enfraquecemos, também, como solução”, diz ele. Ele, porém, diz que a ausência do presidente Bolsonaro na Cúpula do Clima enfraquece ainda mais a posição do país perante o mundo. “Temos ausentes os presidentes da China, da Rússia e do Brasil. Existe expectativa e boa vontade de que o país exerça essa liderança”, diz.

Na esteira da assunção dos compromissos de redução das emissões de carbono por parte do governo federal, Barbalho comemora o arrefecimento do tom por parte do Executivo e levanta a possibilidade de que a alternância de Ricardo Salles por Joaquim Leite à frente do Ministério do Meio Ambiente tenha dado aos estrangeiros uma sinalização positiva. “Não sei se o atual ministro comunica melhor do que o anterior, que atuava de forma muito passional e política. Chegamos em um momento em que a discussão se afunilou: ou os países se adequam a este tempo ou estão fora do debate das grandes potências e dos grandes mercados internacionais”, afirma.

Como resultados, o governador traz a perspectiva de atrair recursos da chamada Coalizão Leaf, que envolve Estados Unidos, Noruega e Reino Unido, além de empresas privadas, que concessão de 100 milhões de dólares ao estado como contrapartida a redução das emissões de carbono, a partir de 2023. Na COP26, o governo estadual anunciou o lançamento de uma linha de crédito de 400 milhões de reais para fomentar a produção associada a preceitos da bioeconomia, como a cultura de cacau e pimenta, por exemplo, que, em conjunto, estimulam a mitigação das emissões de carbono e a regeneração de áreas que sofreram desmatamento. Os recursos são oriundos de dividendos do Banco do Pará e terão foco em populações pequenos agricultores, extrativistas, quilombolas e indígenas.