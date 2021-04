Dynamo e Verde abrem para captação, mas vale pagar pelas grifes?

Os fundos Dynamo e Verde são as grifes mais badaladas do mercado financeiro, mas normalmente só se abrem para os investidores muito milionários. Neste ano, eles deram uma colher de chá. O Dynamo está aberto para captação na plataforma da XP a um público um pouco menos milionário, mas que ainda assim precisa ser um investidor qualificado. Já o fundo Verde abriu para investidores que tenham a partir de 50 mil reais. Quando foi distribuído pelo Itaú, há dois meses, as reservas para a entrada duraram 1minuto e 41segundos. Agora a plataforma da Guide está aceitando reservas para entrada no fundo por uma semana. Mas tanta grife vale a pena? O Radar Econômico conversou com alguns gestores e analistas e a resposta foi muito parecida.

O fundo do Dynamo que abriu para a captação não vale muito a pena porque não é o Dynamo Cougar, considerado o melhor fundo brasileiro de ações de todos os tempos. O fundo que está aberto é chamado de Dynamo Global, que aplica em ações europeias e americanas, e apesar de ter boa rentabilidade, chegou a que 40% no ano passado, o fundo não rendeu mais do que o índice MSCI Global. Por conta disso, muito dos investidores qualificados desistiram de entrar. Se é para ganhar o índice, melhor não ter que pagar taxas.

Já o fundo Verde que está na Guide é um espelho do fundo multimercado administrado por Luiz Stuhlberger. Seu fundo multimercado, desde que foi lançado, em 1997, rendeu quase 19.000%. No ano passado rendeu 3,94%. É pouco? Foi quase o dobro do CDI. Alguns acreditam que Sthulberger já não rende como antes, mas há quem recomenda entrada imediata. Neste ano, o fundo rende 1,9% contra um CDI de 0,48%. Como muito bem lembram os prospectos, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. A dica para quem entra em qualquer fundo Verde é buscara o número 60 no nome, se tiver o 60 significa que é administrado pelo próprio Stuhlberger.

Taxas

Reze para entrar e pague para sair. O Dynamo tem taxa de administração e taxa de performance. Já o Verde tem uma taxa de administração de 2%.