Doria recua e fase vermelha na capital valerá a partir de segunda

O governador de São Paulo, João Doria, recuou em parte de sua decisão de colocar a capital paulista em fase vermelha a partir desta sexta-feira, 22. Agora, a mudança acontecerá à meia-noite de domingo para segunda-feira. A pressão de donos de bares e restaurantes, que protestaram contra a mudança, inclusive com manifestação em frente ao Palácio dos Bandeirantes, pesou na decisão do governador.

Diante do aumento de casos no estado, o governo paulista anunciou a regressão para a fase vermelha de todos os municípios do Estado, com fechamento dos estabelecimentos não essenciais as 20h durante a semana e durante todo o dia e a noite nos finais de semana. A reclassificação entra em vigor dia 25 de janeiro e vale até 7 de fevereiro. Com isso, o governo pretende restringir todas as atividades consideradas não essenciais e conter o avanço da pandemia que, só nos 21 dias de janeiro já causou 39% mais mortes em comparação com dezembro.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter