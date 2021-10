Doria quer se livrar do ônus da sanção do fim da meia-entrada

O governador de São Paulo, João Doria, andou dizendo a aliados que foram com ele a Dubai que vai sinalizar ao governador em exercício, Carlão Pignatari, que é o presidente da Assembleia Legislativa, que seria desejável que ele assumisse o ônus de sancionar o projeto que acaba com a meia-entrada em São Paulo. O projeto foi aprovado ontem na Alesp e o governador teria 15 dias úteis para sancionar o projeto. Mas ele quer aproveitar que está fora e que depois vai para Glasgow, na Escócia, e que o vice-governador Rodrigo Garcia também está fora do país, para se livrar da assinatura do projeto.