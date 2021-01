Doria demora a revogar alta de impostos e preocupa empresários

A promessa de que seria revogado o aumento de ICMS anunciado pelo governo de São Paulo, ainda não foi cumprida pelo governador João Doria. A alta da alíquota do imposto estadual para alguns bens e serviços entraria em operação dia 15 de janeiro. O governador afirmou que os setores de alimentos e medicamentos genéricos permanecerão com os benefícios fiscais. Para que isso aconteça, será necessária a publicação no Diário Oficial do Estado, o que ainda não aconteceu.

Com isso, empresários estão preocupados. Eles acreditam, obviamente, na palavra do governador, mas temem cair num limbo tributário caso não seja publicada até esta quinta-feira, 14.

