Doria consegue aprovar R$ 9 bi para usar na reta final do governo

O governador de São Paulo, João Doria, conseguiu costurar um acordo político na Assembleia Legislativa para permitir que o governo tome 9 bilhões de reais em empréstimos para gastar na reta final do governo. O próprio governo credita a aprovação a uma tacada certeira quando Doria indicou o deputado estadual Vinicius Camarinha, do PSB, para que assumisse a liderança do governo na Alesp. O projeto foi aprovado com maioria absoluta. Do total aprovado, cerca de 5 bilhões de reais serão tomados em bancos brasileiros e usados para obras em estradas estaduais, entre eles o contorno da Rodovia dos Tamoios e estradas vicinais, e também em equipamentos para unidades básicas de saúde, escolas e delegacias, além de sistemas contra enchentes e barragens. Os outros 4 bilhões de reais serão tomados em empréstimos com instituições financeiras internacionais. Parte será usado no sistema digital do governo e a outra parte em programas da Sabesp.