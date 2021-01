Doria anuncia aumento de restrições para a capital nesta sexta

O governador de São Paulo, João Doria, vai anunciar, nesta sexta-feira, 22, o aumento das restrições para a Grande São Paulo devido ao aumento de casos de Covid-19. Atualmente, a região está classificada na fase amarela e é provável que regrida para a fase laranja. Segundo uma fonte do governo paulista, a reunião que aconteceria na manhã de sexta foi antecipada para ontem, quarta-feira, 20. Nela, os dados e as projeções apresentadas ao governador não foram nada esperançosos e seus assessores aconselharam a mudança de fase. Assim, a decisão de aumentar as restrições já foi tomada, mas está nas mãos de Doria o martelo para determinar a regressão para a cor laranja. De qualquer forma, comércio e serviços não essenciais devem ser os mais afetados pelo aumento da rigidez.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter