Doria adota o estilo de que é chato, mas faz

Com números que mostram que João Doria não sabe se comunicar, a equipe da campanha de marketing do presidenciável resolveu dizer que o governador é coxinha, é calça apertada e até assume ser chato, mas é competente e faz. Em comercial que está circulando pelas redes sociais, Doria é exaltado por ter trazido a vacina contra a Covid para o Brasil quando a pandemia estava no pior momento e que hoje está nos braços de Lula, General Heleno e na mãe de Bolsonaro. O vídeo diz ainda que ele pode até exagerar no marketing pessoal, mas exalta os feitos de Doria no governo estadual. Doria está em franca disputa pelas prévias do PSDB para poder ser o candidato do partido, tentando superar Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul.