Donos de bares, restaurantes e shoppings celebram fase amarela em SP

Após o governador de São Paulo, João Doria, anunciar a mudança para a fase amarela da região metropolitana, comerciantes organizados em associações, como donos de restaurantes, bares e shoppings centers, manifestaram apoio à medida. O Sindresbar, presidido por Wilson Luiz Pinto, e a Alshop, comandada por Nabil Sahyoun, emitiram uma nota celebrando a melhora dos indicadores referentes à Covid-19 em São Paulo e a consequente flexibilização.

As entidades, que representam um setor que emprega mais de 5 milhões de pessoas no estado, entendem que tais medidas vão reduzir os impactos sociais e econômicos causados pelas restrições impostas até aqui. Por essa razão, ambas as entidades solicitam ao governo paulista que não imponha mais ao setor as restrições previstas na fase vermelha do Plano São Paulo, que já levaram milhares de estabelecimentos a fechar suas portas e levar milhares de trabalhadores no desemprego. Ao mesmo tempo, os empresários apoiam sanções duras para aqueles que não obedecerem as exigências, sejam empresários ou consumidores. “O setor já pagou um preço muito alto na pandemia. A imensa maioria dos empresários segue à risca os protocolos sanitários e não pode pagar pelo erro de alguns poucos que não respeitam as regras”, afirmou Carlos Augusto Dias, vice-presidente jurídico do Sindresbar.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter