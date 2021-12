Dono da Rosa Chá e Dudalina pede para atrasar pagamentos a credores

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

A Restoque, empresa que é dona de marcas famosas de roupas como Dudalina, Rosa Chá, John John, Le Lis Blanc, começou o ano com tremendas dificuldades financeiras, mas com um plano de recuperação extrajudicial para cumprir. Mas os credores da empresa vão terminar o ano com um abacaxi na mão. A empresa chamou os detentores de debêntures da empresa para uma assembleia, que acontece na próxima semana, pedindo mais prazo para injetar 150 milhões de reais na companhia, como tinha sido acordado, e também mais prazo para pagar a primeira remuneração das debêntures da empresa. Os pagamentos deveriam ser feitos até 30 de dezembro, mas a companhia pede um waiver até 30 de março de 2022. A situação deixou diversos credores desconfortáveis, principalmente porque queriam que os donos da Restoque vendessem os ativos.

