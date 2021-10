Dólar estaciona nos R$ 5,50 mesmo após alta expressiva da bolsa. Por quê?

Quando a bolsa sobe de forma expressiva, espera-se, naturalmente, que o dólar caia. Nesta sexta-feira, 8, o Ibovespa fechou em alta de mais de 2%, mas o dólar não saiu do lugar. A moeda americana ficou estável, a 5,515 reais. Segundo os economistas, a alta da bolsa está ligada mais um cenário de ativos muito baratos do que uma mudança no cenário político e econômico doméstico que possa alterar a curva do dólar. “Importante lembrar que o Ibovespa ainda está muito descontado em relação às bolsas estrangeiras. O IPCA abaixo do esperado trouxe alívio a setores como varejo e tecnologia, que perderam bastante nos últimos meses”, diz Victor Beyruti, economista da Guide Investimentos. “Eu diria que foi mais um movimento técnico da bolsa do que uma grande mudança do cenário brasileiro a ponto de impactar o dólar”, conclui. O que poderia reverter a tendência de alta do dólar, segundo o economista, é o avanço nas pautas econômicas, como a PEC dos precatórios, o auxílio Brasil e a reforma do imposto de renda.

