Dólar dispara com o “licença para gastar” de Guedes

Por Josette Goulart Atualizado em 21 out 2021, 10h00 - Publicado em 21 out 2021, 09h49

O dólar abriu em disparada na manhã desta quinta-feira, 21, em resposta a fala do ministro Paulo Guedes que pediu “licença para gastar” fora do teto de gastos e assim viabilizar o novo Bolsa Família, a 400 reais. Logo na abertura, chegou a 5,67 reais. Pouco antes das 10h operava a 5,65 com alta de 1,7% e às 10h já estava em 5,63 reais. Operadores experientes do mercado acreditam que a moeda já atingiu a máxima hoje já que não há pressão de fluxo e mais de proteção de outros ativos, especialmente juros. Os juros futuros também operam em alta. Os contratos de DI 2031 ultrapassaram os 12%, com alta de 2,5%.