Dólar beira os R$ 5,50 e tem maior cotação desde abril

VEJA Mercado | Fechamento | 5 de outubro.

Após uma segunda-feira de sell-off global, esperava-se que as bolsas recuperem parte das perdas no pregão seguinte. Foi o caso do Nasdaq e do S&P 500, que subiram 3,33% e 1,05%, respectivamente. O Ibovespa, por sua vez, andou de lado, em uma leve alta de 0,06%, a 110.457 pontos. O tímido desempenho do índice abriu espaço para um novo avanço do dólar, que subiu 0,71% e fechou cotado a 5,485 reais, a maior cotação desde o último mês de abril. “As bolsas americanas se recuperaram, mas pouco refletiram no cenário doméstico porque não houve uma grande notícia que pudesse animar os investidores. Diante disso, o dólar subiu”, diz João Vitor Freitas, analista da Toro. Para piorar, a produção industrial do país caiu 0,7% em agosto, contra uma expectativa de queda de 0,3% do mercado. É o sexto recuo nos últimos setes meses.

Quem segurou o índice no azul, mais uma vez, foi a Petrobras. A companhia se beneficia da alta procura pelo petróleo, que voltou a subir 1,70% em Londres e foi a 82 dólares. As ações da estatal fecharam em alta de 2,19%. Os bancos também se destacaram, após o Banco do Brasil projetar uma melhora de margens para 2022. O BB subiu 4,76%, enquanto Itaú e Bradesco fecharam em altas de 2,42% e 1,69%, respectivamente. No lado das baixas, mais uma vez o setor de tecnologia teve um desempenho ruim. Banco Pan e Banco Inter fecharam em quedas de 6,40% e 3,07%, respectivamente. A CVC caiu 5,90%, após um ataque hacker que fez com que as empresas como a Gol bloqueassem e-mails da companhia.