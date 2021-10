Dólar a 5,70? Bolsa caindo de novo?

Atualizado em 22 out 2021, 11h59 - Publicado em 22 out 2021, 10h20

Os mercados seguem reagindo à crise fiscal por conta dos manejos do governo no Orçamento para aumentar o Bolsa Família. Desta vez a reação chega por conta da debandada da equipe econômica. O dólar chegou a bater 5,70 na abertura e no meio do dia já chegava a 5,72 reais. A bolsa nos primeiros 15 minutos do pregão foi caindo aos poucos e chegou a perder 1,3%. Às 10:18 operava com queda de cerca de 1%, abaixo dos 107 mil pontos e agora já cai mais de 3,5%.