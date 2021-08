Dois terços dos brasileiros conhecem o Auxílio Brasil, diz XP/IPespe

A pesquisa XP/Ipespe de agosto mostra que Lula ampliou a vantagem sobre Bolsonaro na intenção de voto. Mas a pesquisa também mostra que dois terços da população já conhecem o Auxílio Brasil e sabem que ele será maior que o Bolsa Família, o que eventualmente pode ter uma implicação política. Mesmo tendo sido enviado ao Congresso apenas na semana passada, 66% dos entrevistados da pesquisa dizem conhecer o novo Bolsa Família. O presidente Jair Bolsonaro não definiu um valor do auxílio, mas disse que espera que ele seja 50% maior do que o atual programa social, o que daria algo em torno de 300 reais. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em campanha, disse em viagem ao Nordeste que a oposição vai brigar para que o novo auxílio seja de 600 reais e disse que jamais vai falar contra o Bolsa Família. Ele criticou a mudança de nome do programa e disse que Bolsonaro não vai conseguir mais votos por conta disso. O mercado financeiro acompanha esse assunto no detalhe com medo de que o Orçamento estoure e o governo acabe furando o teto de gastos.