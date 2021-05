Discussão de patentes das vacinas derruba ações da Pfizer e Moderna

As ações da Pfizer e da Moderna sofreram hoje na bolsa de valores americana depois que o governo Biden disse que apoiaria a suspensão das patentes das vacinas contra Covid-19. A Pfizer tinha anunciado um dia antes que previa faturar 26 bilhões de dólares só neste ano com sua vacina contra a Covid-19. Nesta quinta-feira, as ações caíram 5%. As da Moderna caíram ainda mais: 12%. As vacinas das duas farmacêuticas usam uma tecnologia nova com mRNA. Na Europa, a Comissão Europeia também disse que estava pronta para começar a discussão e o presidente francês, Emmanuel Macron, disse que apoia a ideia.

No Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse na CPI da Covid que é contra a quebra de patentes. O governo brasileiro já se posicionou na Organização Mundial de Comércio (OMC) contra a quebra de patentes, apesar de o presidente Jair Bolsonaro ter insinuado ontem que as farmacêuticas tentam desqualificar medicamentos baratos (como a cloroquina) por interesses comerciais.