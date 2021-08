Discurso de presidente do Fed deixa mercados no maior bom humor

A fala do presidente do banco central americano, o Fed, no simpósio de Jackson Hole soou como música para os mercados. As bolsas americanas sobem, o Ibovespa sobe e o dólar no Brasil cai. Jerome Powell deu sinais fortes de que vai encerrar o programa de estímulo monetário até o fim do ano, porque entende que a economia americana se recuperou, mas também deixou claro que ele continua a pensar que a elevação atual da inflação no país é apenas transitória e que uma hora vai cair. Este é o ponto que deixou os mercados brasileiros de bom humor. Isso foi visto como um sinal de que os juros americanos não devem subir. Com isso, os investidores vão seguir procurando alternativas de rendimento melhores em outros cantos do mundo.