Dia de vencimento de opções é marcado por perdas nas bolsas

VEJA Mercado fechamento, 16 de julho.

Em dia de vencimento de opções, o Ibovespa foi, mais uma vez, acometido pela volatilidade. O indicador fechou o dia com nova variação negativa de 1,18%, acompanhando as perdas em Wall Street, onde as indicações de corte dos estímulos do Federal Reserve, o banco central americano, têm deixado investidores atônitos. A bolsa brasileira encerrou a semana nos 125.960 pontos. Nos Estados Unidos, a Nasdaq, a bolsa das companhias de tecnologia americana, recuou 0,8%, enquanto a S&P 500 decaiu 0,75%. O dólar comercial, por sua vez, obteve leve avanço, de 0,01%, para 5,115 reais.

Hoje, a maior alta do Ibovespa veio da B2W (+4,15%), com a proximidade de sua fusão com a Lojas Americanas, que também viu forte avanço no pregão: 1,51%. A segunda maior alta do dia foi da companhia de saneamento básico Sabesp (+2,12%). Dentre as perdas, o maior destaque foi para a Embraer, que caiu 4%, em jornada frustrante para companhias do setor aéreo. A segunda maior queda do dia foi da CSN (-3,46%), seguida pela Azul (-3,23%).