Dia das Mães supera o Natal na Getnet

A Getnet, empresa de maquininhas do Santander, registrou 30 milhões de transações de crédito e débito nos dois dias que antecederam a comemoração do Dia das Mães. Foi um recorde histórico para a empresa, superando até mesmo os dois dias que antecederam o Natal de 2020. A empresa informa que o recorde se deve a uma retomada das vendas no comércio que estavam em desaceleração desde janeiro. O indicador econômico da empresa, o IGet, já tinha registrado um crescimento de 8,8% nas vendas do varejo em abril. A empresa tem hoje 15% do mercado de adquirência no país.