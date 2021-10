Dez associações de energia se unem contra jabutis da MP da crise hídrica

Dez associações da área de energia se uniram para fazer uma carta pública contra as mudanças propostas pelo relator da Medida Provisória 1055, que institui a câmara da crise hídrica. O deputado federal Adolfo Viana incluiu na MP uma série de jabutis que, entre outras coisas, coloca na conta do consumidor de energia elétrica o custo da construção de gasodutos para as térmicas inseridas na MP da Eletrobras. Só o custo dos gasodutos é estimado em 33 bilhões de reais, que vai a 46 bilhões somando outras benesses para donos de usina de carvão, do Proinfa e de pequenas centrais hidrelétricas. “As medidas trazem custos ao consumidor de energia que não são necessários”, diz o presidente da Associação das Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee), Marcos Madureira, em referência ao fato de existirem outros projetos de geração de energia que poderiam ser construídos sem a necessidade de obras com gasodutos, por exemplo. A Medida Provisória deveria ser avaliada nesta terça-feira, na Câmara, foi retirada de pauta.