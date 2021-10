Desarmonia: Guedes chama Pontes de burro e Onyx chama Guedes de perturbado

O Orçamento segue criando desarmonia no governo Bolsonaro e os ministros estão se engalfinhando em reuniões com parlamentares ou até publicamente, em eventos transmitidos pelo YouTube. Paulo Guedes, segundo relatos publicados primeiro pela Folha e confirmado pela coluna, disse a integrantes da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara que os ministros não gastam bem o Orçamento, ou até demoram a gastar, e criticou o ministro Marcos Pontes que gasta dinheiro em foguetes em vez de ciência, usando a palavra “burro” para defini-lo. Já o ministro do trabalho, Onyx Lorenzoni, foi criticado por ficar entregando medalhas e troféus em vez de pensar em outras prioridades. O ministro do trabalho não se fez de rogado e em evento público, em Porto Alegre, disse nesta quarta-feira, 27, que Paulo Guedes deve estar chateado e falando com fígado e não com o cérebro. “Lamento que ele, talvez, esteja um pouco perturbado”, disse Onyx justificando que o campinho de futebol que ele inaugurou era o Centro Nacional de Atletismo.