Deputados manobram para tentar votar texto original da MP da Eletrobras

A Medida Provisória que trata da privatização da Eletrobras está na pauta para ser votada ainda nesta terça-feira, 18, na Câmara dos Deputados. Mas um grupo de deputados do MDB, Cidadania e Solidariedade tentam manobrar para votar o texto original do governo e não o texto feito com base no relatório do deputado Elmar Nascimento (DEM-BA). O deputado incluiu alguns investimentos obrigatórios a serem feitos pela Eletrobras em usinas termelétricas e a contratar energia de pequenas centrais hidrelétricas, que devem exigir bilhões em investimentos pela empresa. Além disso, existe a possibilidade de que a Eletrobras fique sem dezenas de bilhões de reais em indenizações. As mudanças não agradaram investidores que têm interesse na empresa. O próprio líder do governo, Ricardo Barros, concorda com votação do texto original da MP, mas para isso acontecer é preciso o aval do presidente da casa, Arthur Lira (PP).