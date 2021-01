Deputado ligado aos caminhoneiros busca prioridade na vacinação

O deputado Fausto Pinato (PP-SP), que se transformou num porta-voz dos caminhoneiros desde 2019, fez um pedido peculiar ao Ministério da Saúde e à Fiocruz. Ele deseja que a categoria seja incluída no grupo prioritária para receber a vacina contra a Covid-19, junto de médicos, enfermeiros e outros profissionais que atuam na linha de frente do combate à pandemia. Segundo ele, o mais de 2 milhões de caminhoneiros exercem uma atividade essencial e merecem ser tratados com prioridade.

O pedido de Pinato surge justamente num momento em que alguns caminhoneiros tentam instigar a categoria a realizar uma nova paralisação, aos moldes da greve de 2018, que trouxe prejuízos enormes ao país. Ele é um dos que tem endossado as reclamações da categoria, principalmente em matérias que estão em discussão no Congresso, como a BR do Mar. No fim do ano passado, por exemplo, bradava na Câmara que o governo havia traído os caminhoneiros por não aceitar sua emenda neste projeto de lei, que representa um marco regulatório da cabotagem.

