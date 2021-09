Deputado diz que Marco Legal da Inteligência Artificial pode ir à votação

O deputado federal Eduardo Bismarck (PDT-CE) está otimista de que o a votas do Marco Legal da Inteligência Artificial posso ir à votação na próxima semana. Bismarck é o autor do projeto de lei e diz que é fundamental que as pessoas saibam como estão sendo usados os dados compartilhados por ferramentas de inteligência artificial. “A tecnologia começa a criar padrões sobre a nossa rotina. A gente quer que, com a transparência, possamos entender melhor como a inteligência artificial funciona e como os nossos dados pessoais estão sendo tratados”, disse ele em entrevista à radio TC.