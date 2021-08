Deputado diz que geração distribuída será votada nesta terça-feira

O deputado federal Danilo Forte (PSDB-CE) informou em suas redes sociais que em reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, ficou acertada para esta terça-feira, 17, a votação do projeto de lei da geração distribuída, que prevê uma série de benefícios e regulamentação para os projetos de energia solar. Na semana passada, agentes do setor, ministro das minas e energia e parlamentares chegaram a um acordo final em torno do PL 5829/19 que agora vai à votação na Câmara. Distribuidoras de energia e grandes consumidores eram contra o projeto por acreditar que benefícios aos projetos de energia solar seriam transferidos para as contas dos outros consumidores. No acordo, chegaram a um meio termo.