Depois do tombo, a recuperação?

VEJA Mercado | Abertura | 29 de setembro.

Os mercados no exterior mostram que, depois da queda generalizada de ontem por conta dos juros, hoje parece ser um dia de recuperações. As bolsas européias subiram e os mercados futuros americanos operam em alta, dando a indicação de que o Brasil pode seguir o mesmo rumo. Na China, existe a preocupação com a falta de energia que está levando a apagões em algumas regiões, mas, mesmo com essa notícia, o minério de ferro começou o dia recuperando um pouco das perdas das últimas semanas. Aliás, o tombo do minério de ferro nos últimos tempos ajudou a explicar a deflação de 0,64% do IGPM de setembro, mas o índice ainda segue próximo de 25%, em 12 meses. O mercado ainda vai ficar de olho nos dados de empregos.

Nos fatos relevantes, destaque para o anúncio da Copel que aprovou a repactuaçao do risco hidrológico no Ambiente de Contratação Regulada o que significa que seu lucro vai ter um impacto positivo de 1 bilhão de reais.