Depois do JoesleyDay, CoronaDay, PetroDay, chegou a vez do BolsonaroDay

As manifestações com falas golpistas do presidente Jair Bolsonaro nos atos do 7 de Setembro tiveram um efeito devastador nos mercados. A bolsa caiu quase 4%, abaixo dos 114 mil pontos. O dólar subiu quase 3% superando os 5,32 reais. E os juros futuros de longo prazo bateram acima de 11%, num claro sinal de que os investidores estão vendo um dos piores cenários para o Brasil dos últimos anos e estão fugindo do risco. O gestor Alfredo Menezes diz que depois do JoesleyDay, do CoronaDay, do PetroDay, chegou a vez do BolsonaroDay.