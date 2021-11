Depois de suspensão de emendas, Lira confirma votação de PEC e vai a Fux

A assessoria da presidência da Câmara confirmou ao Radar Econômico que a votação da PEC dos Precatórios está mantida para esta terça-feira 9. Nos corredores da Casa, deputados aventavam a possibilidade de que a apreciação da matéria em segundo turno poderia estar ameaçada por conta da decisão da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, proibir a execução das emendas de relator por parte do presidente Arthur Lira (PP-AL).

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, tem uma reunião marcada com Lira para as 17h desta segunda-feira, 8. A audiência foi solicitada pelo presidente da Câmara. As emendas de relator serão tópico da conversa. Lira vê a aprovação da proposta como um ativo primordial para o Palácio do Planalto consolidar o Auxílio Brasil de 400 reais. A Corte deve debruçar-se sobre a decisão de Rosa Weber entre a terça-feira 9 e a quarta-feira 10.