Depois de desistir de ser presidente, Huck vai vender serviço do WhatsApp

Primeiro foram Mark Zuckerberg e Pelé que ensinaram como se usa o WhatsApp para fazer pagamentos. Agora será a vez de Luciano Huck, que vai contar nos seus stories do Instagram como funciona o novo sistema. Huck desistiu recentemente de qualquer ambição de ser candidato a presidente da República e fechou com a Globo para substituir o Faustão nos domingos. Mas antes mesmo desta decisão, o apresentador já era garoto-propaganda da Cielo, a empresa responsável por processar as transferências de dinheiro por meio do WhatsApp. A nova campanha para explicar o novo serviço do WhatsApp será lançada pela Cielo nesta quinta-feira, 01, e também vai contar com outras peças publicitárias na TV paga e canais digitais.

Os pagamentos pelo WhatsApp foram liberados pelo Banco Central em maio deste ano, depois de um ano de atraso sob a desculpa de avaliar a concentração de mercado. O novo arranjo de pagamentos já conta Banco do Brasil, Inter, Bradesco, Itaú, Santander, Mercado Pago, Next, Nubank, Sicredi e Woop, ligada ao Sicredi.