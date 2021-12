Depois de 9 meses, a expectativa de inflação inverte o sinal

VEJA Mercado | Abertura | 13 de dezembro.

Depois de 35 semanas aumentando as expectativas de inflação, o mercado financeiro projeta no Boletim Focus divulgado na manhã desta segunda-feira uma inflação um pouco menor do que esperava na semana passada, em função da desaceleração da inflação de novembro. Mas ainda assim, a expectativa é de que a inflação feche na casa dos dois dígitos e termine 2021 a 10,05%. De qualquer forma, os investidores estarão de olho na ata do Copom. No breve comunicado que acompanhou a decisão da semana passada, o Banco Central deu um recado duro de que deve continuar subindo os juros para conter a inflação. Além disso, os investidores também estão atentos ao Fomc, o comitê monetário americano. Qualquer decisão nos Estados Unidos muda todo fluxo de dinheiro no mundo e com isso afeta as bolsas.

Esta também deve ser a última semana de trabalhos no Congresso Nacional. Nesta terça-feira, existe a expectativa de que a Câmara volte a analisar a parte da PEC dos Precatórios que ainda não foi promulgada e que dá conta justamente da forma como os precatórios serão pagos.