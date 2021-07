Deforma tributária, um erro, melhor refazer, diz ex de Paulo Guedes

Paulo Uebel, ex-secretário especial de desburocratização do ministério de Paulo Guedes, não moderou nas críticas à equipe econômica por conta da reforma do imposto de renda enviada ao Congresso na semana passada. Para responder um tuíte do secretário especial Carlos da Costa, que dizia que o problema tributário não é de ricos versus pobres, mas sobre tributação excessiva, Uebel chamou a reforma de “deforma tributária”, de erro e que o ministério deveria refazer. “Não fortalece o cidadão, não limita os poderes arbitrários da Receita, não simplifica o sistema tributário e não aponta uma redução global da carga tributária no médio e longo prazos. Melhor refazer”, disse o ex-secretário.

A Deforma Tributária do Min da Economia é um erro. Não fortalece o cidadão, não limita os Poderes arbitrários da Receita, não simplifica o sistema tributário e não aponta uma redução global da carga tributária no medio e longo prazos. Melhor refazer! https://t.co/Aw4rTmeibR — Paulo Spencer Uebel (@paulouebel) July 7, 2021