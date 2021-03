Dedalus, de computação em nuvem, bate R$ 360 milhões em receitas

Na contramão dos resultados apresentados por muitos setores da economia, a Dedalus, companhia da área de serviços de Cloud Computing e Dados, encerrou 2020 com um crescimento no faturamento de 35%, quando comparado a igual período do ano anterior. Em 2020, a companhia superou a marca de 360 milhões de reais em receitas. A empresa, de serviços em cloud, parceria de AWS, Google e Microsoft, fechou os últimos 12 meses com 20% de market share do mercado brasileiro de serviços de Cloud. O presidente da Dedalus, Mauricio Fernandes, explica que a área de tecnologia assumiu um protagonismo na estratégia de negócio das empresas em uma proporção poucas vezes verificada no Brasil. “Praticamente, da noite para o dia, muitos gestores precisaram implementar processos de transformação digital em seus negócios para continuarem a operar neste cenário atípico trazido pela pandemia. E, sem dúvida, as soluções em cloud foram as principais ferramentas demandadas para que suas jornadas digitais fossem implementadas”, explica o executivo.

