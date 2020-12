De uma vez só, gestora inglesa compra 0,2% de todas as bitcoins

A Ruffer Investment, uma gestora inglesa que possui 20 bilhões de libras de ativos sob gestão, anunciou nesta terça-feira, 15, ter comprado o equivalente a 0,2% de todas as bitcoins em circulação no mundo. O investimento foi de 500 milhões de libras (3,4 bilhões de reais), que representa 2,5% da capacidade financeira do grupo. Se a atratividade do Bitcoin é justamente sua escassez, aparentemente grandes agentes do mercado, os chamados investidores institucionais, estão começando a se posicionar para não ficarem para trás.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter