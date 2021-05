Davi Alcolumbre pede relatoria da MP da privatização da Eletrobras

O senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) bateu pé para ficar com a relatoria da MP da privatização da Eletrobras no Senado Federal, em reunião do partido nesta terça-feira, 25. Em princípio a relatoria ficaria com o senador Marcos Rogério (DEM-RO), mas Alcolumbre insistiu em ficar com o cargo já pensando na reeleição para o Senado em 2022. O senador é do Amapá, estado que sofreu com apagões que duraram semanas e a luz foi restabelecida com ajuda dos técnicos da Eletronorte, que pertence à Eletrobras. A estatal será capitalizada por meio de emissão de novas ações, que na prática tiram o governo do controle da empresa. Além disso, a MP que chegou da Câmara veio com alguns jabutis como a obrigação de contratação de energia de usinas termelétricas, de pequenas centrais hidrelétricas e prorrogação do Proinfa. O senador pode eventualmente tentar direcionar algumas das térmicas para seu estado.

Outro ponto importante da MP é a criação de fundos bilionários para preservação da Amazônia e do São Francisco, a serem financiados pela própria Eletrobras. No fim da manhã, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse em evento do banco BTG Pactual que a casa não tem obrigação de concordar nem com o texto do governo federal, nem com aquele que chegou da Câmara, e que os senadores vão fazer sua própria análise.