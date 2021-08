Da conta de onde saiu o lucro extraordinário da Cemig, tem mais R$ 1,3 bi

A Cemig apresentou um lucro tão extraordinário que superou e muito todas as expectativas do mercado e fez com que as ações subissem 2,8% ontem e, nesta quarta-feira, 18, sobem mais 1%, mesmo em meio à queda generalizada da bolsa de valores dos últimos dias. Quase metade do lucro de 1,9 bilhão de reais reportado pela Cemig, no segundo trimestre, veio do reconhecimento dos valores fechados em acordo com Aneel referente ao risco hidrológico. Mas, da conta de onde saiu esse lucro, tem mais. Em seu balanço, a Cemig informa que além dos 909 milhões de reais em acordos reconhecidos no balanço do segundo trimestre, e que impactou diretamente no lucro, outros 1,3 bilhão de reais já foram homologados como direto à compensação do risco hidrológico das usinas São Simão, Jaguara, Miranda e Volta Grande. O valor de R$ 1,3 bilhão não foi ainda reconhecido em balanço, segundo a Cemig, porque não existe previsão legal em como será feita esta compensação.