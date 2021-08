CVC na berlinda: mais um prejuízo e o fantasma dos erros contábeis

Depois de divulgar mais um prejuízo, a CVC voltou a figurar entre as maiores quedas da bolsa. Despencou mais de 8,5% no pregão desta segunda-feira, 16, e nem a nomeação de um novo diretor financeiro foi suficiente para segurar o papel. Marcelo Kopel, ex-Nubank e Itaú, vai assumir como CFO. No ano, a empresa já acumula um prejuízo de 257 milhões de reais, que somados ao mais de 1,195 bilhão em prejuízos em 2020, chegam a perdas de 1,45 bilhão de reais. Boa parte do prejuízo é efeito direto da pandemia, que paralisou a empresa e reduziu a demanda por viagens de turismo.

Mas alguns investidores andam desconfiados com CVC desde que a empresa revelou, há quase um ano e meio, erros contábeis em seus balanços de 362 milhões de reais. Em abril, a empresa comunicou que vai jogar toda a responsabilidade nos ex-administradores, mas quem acompanha a empresa diz que ninguém viu as investigações realizadas sobre tais erros.