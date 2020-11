CVC fará ‘live’ de nove horas para impulsionar turismo

A CVC, maior agência de viagens do país, vai realizar uma ‘live’ nesta sexta-feira, 6, entre 9h e 18h para impulsionar o turismo e dar orientações para os viajantes que pretendem passear neste fim de ano. A empresa utilizará seu perfil no Instagram, com mais de 2 milhões de seguidores, para conectar agentes, guias e turistas. A transmissão vai trazer programação com os guias de turismo de Natal (RN), Maceió (AL), Fortaleza (CE), Recife (PE) e Porto Seguro (BA), além de destinos internacionais que já estão com as fronteiras abertas, como Cancun (México), Punta Cana (República Dominicana), Dubai (Emirados Árabes) e Buenos Aires (Argentina), entre outros.

A live especial também dará o pontapé inicial das ações da Black Friday da marca para este ano com mais de 1.000 ofertas de viagens para embarques até o 1° semestre de 2021. A CVC diz que os descontos podem chegar a 50%. “A essência dessa live é reforçar as orientações ao nosso cliente. Desde o início da pandemia, estamos ao lado do viajante, esclarecendo dúvidas e auxiliando em cada momento, seja nas remarcações seja na programação da viagem futura, com equipes de atendimento em todo o território nacional e internacional, oferecendo assistência antes, durante e depois da viagem”, diz Lucia Bittar, diretora de marketing da CVC.

